Cremonese, Giampaolo ci crede: "Può accadere di tutto, si può pensare di fare risultato a Napoli!"

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Il tecnico dei padroni di casa Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa.

Al termine di Cremonese-Torino 0-0, match valido per la 33ª giornata, il tecnico dei padroni di casa Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riprese dalla redazione di CuoreGrigiorosso.com iniziando dall'episodio del gol annullato: "Mi sembra l’autopsia a un’azione di gioco. Andiamo a cercare il motivo per cui il malato è defunto. Per me Baschirotto è arrivato prima sulla palla, poi valutare l’episodio ora, qui, non cambia nulla. È finita in parità la partita, devo andare oltre a quell’episodio".

Come preparerete la gara col Napoli?

"Siamo in un momento della stagione in cui bisogna guardare poco in faccia ogni avversario, pur riconoscendo i valori. Nel calcio può succedere di tutto, serve preparare la partita come si deve. Si può pensare di tornare a Cremona con un risultato positivo. Niente è scontato nel calcio. La squadra deve rimanere positiva, per me abbiamo fatto il massimo e non è bastato. Un gol lo avevamo fatto, abbiamo avuto una buona presenza in campo, con difficoltà soprattutto mentali. Le occasioni ci sono state, non siamo riusciti a concretizzarle".

Le scorie mentali hanno generato quel primo tempo?

"Sono qui da circa un mese. Ieri ho parlato con la squadra e ho detto ai ragazzi che fino a qui non hanno buttato via un allenamento. Non mi posso lamentare di nulla, la squadra è fin troppo educata e precisa. Ieri mattina ho ravvisato un po’ di preoccupazione, ma è normale. Tutte le squadre che devono lottare per quell’obiettivo, in questo momento della stagione, sono preoccupate. Il filo di preoccupazione l’ho avvertito ieri per la prima volta e all’inizio del primo tempo. All’intervallo mi sono arrabbiato con la squadra, perché quella è la strada da percorrere. Io sto con loro, fino a oggi mi hanno dato soddisfazione. Per me fino a qui abbiamo sbagliato solo a Cagliari per i venti minuti di mancata reazione".

Sanabria non ha convinto, poteva entrare prima Djuric?

"Tecnicamente Sanabria è forte, conosce il gioco, sa giocare a calcio. Un ragazzo che ha bisogno di fiducia. Nel calcio succede così. Per me è un ottimo giocatore. Djuric inserito negli ultimi dieci minuti? Il Torino si era abbassato molto, andava messo un calciatore bravo nel gioco aereo. Il Torino era davvero basso, lui ci poteva risolvere qualche problema in più. Devo fare un’analisi dei 95 minuti e capire su cosa devo lavorare, ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. Bondo doveva tirare? Sì, e Bonazzoli non doveva tirare, per esempio, alla fine. Sono scelte che fa il calciatore…".

La Cremonese con Bonazzoli e due punte ha funzionato. È d’accordo?

"Non potevo mettere la partita in disequilibrio pronti-via. Le inerzie negative mentali, già presenti nella squadra, non potevo alimentarle fin dall’inizio. Sto cercando di dare equilibrio con Vandeputte che viene in mezzo al campo. La mossa Okereke va contestualizzata di volta in volta: questa era una partita che si poteva vincere anche all’80esimo. Ho detto alla squadra che questo match si poteva vincere step by step, la partita è fatta di tante cose e per me Okereke era giusto inserirlo lì".

Vardy tornerà venerdì?

"Non lo so. So che recupereremo Maleh, che finisce di scontare la squalifica. Vardy penso di no".