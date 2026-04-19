Juventus, Spalletti: "Scudetto l'anno prossimo? Stiamo calmini, serve una camomilla"

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Le pressioni vengono determinate dai discorsi che facciamo.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN, nel pre-partita del match casalingo contro il Bologna valido per la 33ª giornata di Serie A.

C'è fiducia per il prossimo anno.

"Stiamo calmini tutti.. se si vince una partita si pensa a vincere il campionato il prossimo anno. Le pressioni vengono determinate dai discorsi che facciamo. Stasera è lo snodo fondamentale di questo campionato, non solo per avere i soldi della Champions ma anche per le qualità che esibiamo in alcune partite. Serve una camomilla per tutti".

Le insidie di questa gara?

"Per chi ha visto la partita del Bologna, ci sono episodi che intralciano il commento. Le partite le guardano in pochi, sono stati dentro le situazioni nella maniera corretta come ha sempre fatto il Bologna negli ultimi anni. Anche prima di Italiano, si era qualificato a un livello alto nel calcio italiano. Ha passato un momento difficile, ma ha continuato a credere nel calcio che è fanno che è moderno e feroce. Hanno qualità nel palleggiare corto e nello spararti la palla dietro la linea difensiva. Si è visto che partita hanno vinto con la Roma in coppa: squadra forte e allenata bene, che ha trovato un equilibrio nel livellamento alto del nostro campionato".