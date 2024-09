Sky, Di Canio: “Lukaku, prova tecnica da 3! Rende solo con Conte, non l’ha voluto nessuno”

Paolo Di Canio, ex calciatore, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la partita di Romelu Lukaku nel 4-0 del Napoli contro il Cagliari: "Lukaku fa assist e gol a porta vuota e vinci 4-0. Prestazione però in termini tecnici da 3 se lo valutate forte forte come dite.

Conte lo fa rendere lui, negli ultimi tre-quattro anni non l’ha voluto nessuno o forse sono matti al Chelsea o al Bayern che spende 100 milioni per altri e non per lui che potevano avere gratis. Con Conte va benissimo, anche con questa condizione fa 16-18 gol. Bisogna vedere cosa sposta, alla Roma zero, sempre sesto posto. Al Napoli sposterà, può essere importante allenandosi settimanalmente mentre la Champions sarà pesante".