Sky, Di Canio: "Napoli favorita solo se l'Inter decide di estromettersi"

Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto a Sky Calcio Club commentando l'avvio di stagione del Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli è la favorita del campionato?

"Beh se l'Inter decide di estromettersi come candidata numero uno allora sì, può essere il Napoli anche per la gestione della settimana. Questo campionato abbiamo visto, le due palle gol sono due regali dal mio punto di vista, non sono azioni incredibili, dopodiché pochissimo altro. Però gestione, fisicità, attenzione, applicazione. 'Io mi voglio prendere questo risultato'. Il Monza non ha creato nulla, però una punizione, portava un po' di uomini, il centrocampo non faceva più filtro... E magari ha voluto evitare anche i cross, per questo si è messo a cinque alla fine, perché l'unica possibilità era cross in corsa con Djuric in area di rigore, e l'ha portata a casa. Certo, tutto può succedere se l'Inter non trova l'equilibrio".