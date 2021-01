Sky, Di Marzio: “ADL non pensa all’esonero. Su Zaccagni stretta di mano...”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e ed esperto di mercato Gianluca di Marzio e ha commentato il momento che stanno vivendo gli azzurrii. Ecco quanto evidenziato:

Sul momento del Napoli e su Gattuso:”Non c’è il segnale di una svolta nell'aria o di qualcosa che possa succedere in queste ore. Assolutamente no anche se il presidente è rimasto molto contrariato ieri e quindi qualche riflessione la sta facendo ma al momento non sta pensando ad esonerare Gattuso. Serve più calma nei giudizi, fino ad una settimana fa si parlava di Napoli da Scudetto e ora si parla di esonero. Gattuso ha comunque le sue attenuanti perché solo adesso stanno rientrando i vari infortunati e non ha potuto schierare la miglior formazione possibile, ha giocato sempre senza Mertens e senza Osimhen. Certo le ultime due partite sono state forse le più brutte e soprattutto l'ultima quella di Verona è stata brutta sotto tutti i punti di vista e adesso nelle prossime ore sicuramente la società si aspetta dei segnali, delle prestazioni stile Fiorentina. Serve un minimo di equilibrio secondo me nell'analisi dei momenti".

Sulle cessioni di Malcuit e Llorente: “Si concluderanno tutte e due quindi sia Llorente all'Udinese per cui vanno sistemate alcune situazioni tra il Napoli e il procuratore, gli stipendi, pendenze, queste cose qui. Per quanto riguarda Malcuit tra Napoli e Fiorentina che manca l’accordo su qualche bonus però mi sembrano due operazioni che si possono concludere senza particolari problemi nelle prossime ore-giorni, ma molto prima di lunedì".

Su Zaccagni: ”Per quanto riguarda Zaccagni rispetto all'anno scorso il Napoli non credo voglia fare e ne possa fare l'operazione stile Rrahmani, cioè di comprarlo adesso, di fare le visite e poi lasciarlo in prestito al suo club. Non c’è questa possibilità oggi ma i rapporti tra le due società sono ottimi e c’è una stretta di mano tra i due club per il giocatore. Si riaggiorneranno a Febbraio."