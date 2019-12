Sky, il vicedirettore Marani: "Problema più profondo, Napoli ha dimezzato la classifica"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, si è soffermato sul k.o. del Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Forse il problema è un po' più profondo di quanto immaginavamo, il cambio di allenatore non ha sistemato le cose. La doccia ghiacciata in campionato dopo una bella prova in Champions, non è la prima volta che capita. Il Napoli ha dimezzato la sua classifica ed è simbolico il sorpasso del Parma, che era l'avversario peggiore in questo momento".