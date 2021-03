Sky, l'AD: "Spenderemo i 750 mln non spesi per la Serie A per altri scopi"

Come farà Sky ad uscire da questa complicata situazione che ha visto assegnare a Dazn i diritti della Serie A per il prossimo triennio? Prova a rispondere all'interrogativo l’amministratore delegato di Sky, Massimo Ibarra, raggiunto dai microfoni di Repubblica: "Ne esce utilizzando i 750 milioni che non abbiamo speso per i diritti della Serie A per altri scopi: acquisto di altri diritti, non solo nel calcio, produzione di nuovi contenuti anche grazie alla piattaforma paneuropea di Sky Studios. E poi con quattro nuovi canali di entertainment con il nostro marchio.

E ancora, sfruttando la prevalenza tecnologica: la nostra piattaforma Sky Q non offre una semplice aggregazione di contenuti, ma permette a chi la usa di avere nella sua pagina principale un unico palinsesto che contiene tutto ciò che gli interessa: dai canali della stessa Sky, a operatori Over the top come Amazon Prime e Netflix, a Spotify. Proprio domani (oggi per chi legge, ndr) annunceremo anche un accordo con Disney+, che sarà anch’esso su Sky Q".