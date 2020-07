Sky, Mangiante: "Under ai titoli di coda, tra le mani di Gattuso..."

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Under? E' ai titoli di coda con la Roma, non rimarrà. Non rientra nei piani tecnici di Fonseca, avrete notato come la Roma ha cambiato pelle, Dzeko e due trequartisti che sono Pellegrini o Zaniolo. La Roma venderà sicuramente Under e Kluivert, che sono due attaccanti esterni. Non so come finirà con Callejon, ma se Under lo metti nelle mani di Gattuso può diventare un giocatore dai dieci gol a stagione".