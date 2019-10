Sky, Marani: "Hellas rognoso, ma il Napoli è cresciuto nella testa! Quell'abbraccio Milik-Mertens..."

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare il successo del Napoli contro l'Hellas Verona: "In quell'abbraccio tra Milik e Mertens c'è un segnale di ripartenza per il Napoli, lo vedo come un gesto simbolico. Se era richiesta una crescita d'attenzione, il Napoli l'ha avuta tutta contro una squadra rognosa. Milik è il simbolo del bel Napoli di oggi".