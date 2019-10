Sky, Marani: "Non ragioniamo sui frame, era rigore! E poi come si può espellere Ancelotti?"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha così parlato di Napoli-Atalanta direttamente dagli studi televisivi dell'emittente satellitare: "E' rigore, per come va Kjaer sull'avversario, disinteressandosi del pallone. E' sbagliato ragionare sui frame. Non possiamo analizzare una definizione di gioco con un frame. Fermando l'azione e andando a vedere il tutto Giacomelli avrebbe risolto. Ancelotti? Con l'espulsione si capisce che è venuta meno anche la serenità finale dell'arbitrale, l'ultimo briciolo di serenità. Ancelotti non ha offeso, non ha urlato, ha provato a calmare i suoi giocatori, si è adoperato. E' un tipo così, lo conosciamo, non è rissoso, è una persona perbene. E anche qui c'è stato l'errore".