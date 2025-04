Sky, Marchegiani: “Era da vincere 0-4! Vi dico cosa manca all’Inter”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della rimonta subita dall'Inter, da 0-2 a 2-2 col Parma: "La domanda non è perché Inzaghi ha fatto quei cambi, ma perché ti è scappata di mano? Doveva vincerla 4-0 e non pareggiarla 2-2 per me, non ha avuto gestione della partita. Pochi giorni prima col Milan aveva chiuso la gara in crescita perciò credo ci sia anche qualcos’altro, non dico mentale perché è una squadra forte. Ma quando la partita è facile…”.

