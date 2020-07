Sky, Marchegiani: "Partita molto tattica, il Napoli ha creato anche con qualità"

Luca Marchegiani, ex portiere e commentatore tecnico per Sky Sport, ha dato la sua chiave di lettura nell'intervallo della sfida tra Napoli e Roma: "A me è piaciuto il primo tempo, partita molto tattica. Sono due squadre che giocano con moduli diversi, ci sono continui adattamenti. Il Napoli ha creato più occasioni, anche qualitativamente di livello".