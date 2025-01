Sky, Marchegiani: "Visto che Anguissa? Conte mette i giocatori nelle migliori condizioni!"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere biancoceleste Luca Marchegiani ha parlato del Napoli di Antonio Conte: "McTominay è stato voluto fortemente da Conte, lui mette i giocatori nelle situazioni migliori ma riesce anche a farseli prendere ed a convincerli a fare ciò che gli serve per la sua idea. Lui quello che vuole fare la squadra lo fa e lo fa ad alta intensità. Non conta ormai ciò che fai, ma a che intensità lo fai nel calcio moderno. Conte sta cambiando anche Anguissa, prima era 2-1 vicino a Lobotka, ora è diverso".

