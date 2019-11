Sky, Marchetti: "Ancelotti dovrà portare qualche correttivo anche nel modulo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport: “Ancelotti qualche correttivo dovrà portarlo anche nel modulo perché delle cose non stanno funzionando. E’ vero che le prestazioni del Napoli non hanno convinto, ma anche sotto porta è poco lucido e qualche modifica bisognerà farla per far sì che tutti quei tiri fuori finiscano in porta e non fuori. In questa situazioni, le responsabilità sono di tutti e i problemi nascono dai risultati mancati perché se il Napoli avesse vinto tante cose non sarebbero emerse. Nelle difficoltà poi, bisogna aggrapparsi ai giocatori che sappiano tirarti fuori e sceglierli non è facile”.