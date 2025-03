Sky, Marchetti: "Conte? Non penso voglia andar via e con ADL addio mai morbido"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, ha parlato a Radio Marte delle mosse del club azzurro in vista della prossima estate con la costruzione della squadra pronta a tornare in Champions League.

"Il futuro di Conte? Non vedo all'orizzonte nubi che possano mettere in discussione il progetto triennale cominciato in estate. Ad inizio stagione l'obiettivo era il ritorno in Champions e nessuno si aspettava un Napoli così competitivo per la vittoria dello scudetto. Difficile comunque guardare così lontano: Conte è sotto contratto e a Napoli i contratti valgono un po' di più che altrove. Non immagino un De Laurentiis morbido in caso di addio, ma neanche immagino un Conte desideroso di andar via".