Sky, Marchetti: "Inglese, i dettagli della formula. James? L'Atletico sta prendendo piede..."

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Luca Marchetti, esperto di mercato Sky: "Inglese andrà al Parma in prestito con diritto di riscatto legato alla salvezza. Questa operazione gratifica il lavoro del Napoli valorizzando un ragazzo che non ha mai giocato. A Parma si è consacrato ed è anche giusto proseguire il percorso anche perché riesce a modificare il volto del Parma.

Rog si può fare a prescindere perché diverse squadre sono pronte ad investire sul ragazzo. James arriva a Napoli solo al 50%, la vicenda Atletico Madrid inizia a prendere piede. Il Napoli non può non essere su Icardi perché il club azzurro va sui grandi giocatori, ma al momento il Napoli non è nei pensieri di Icardi. Mario Rui non credo che resterà in azzurro anche se non so al momento dove possa andare. Maksimovic e Chiriches invece credo resteranno, Tonelli è destinato a partire".