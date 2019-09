Sky, Marchetti: "Mertens rinnoverà solo con un ruolo da protagonista. Su Milik e Zielinski..."

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime sul mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Da qui fino a dicembre ci sarà doppio impegno tra coppa e campionato. Tutti gli sforzi per allargare le rose dovranno avere quindi un senso ed essere gratificanti per gli allenatori.



Llorente in campo domani? Non mi aspetto Llorente ma non è presto. Non me lo aspetto perchè il Napoli ha tante soluzioni, poi è arrivato da poco. Credo lui sia in forma e se Ancelotti avesse bisogno di lui sarebbe a disposizione.



Cambi tra difesa e centrocampo? Mi aspetto per tutto il campionato una cosa del genere. Il Napoli ha una rosa più che competitiva per riuscire a fare delle rotazioni senza dover risentire troppo della qualità dei giocatori in campo. Questa dovrà essere l'arma in più del Napoli rispetto la scorsa stagione. Ci sono più titolari e questo deve essere un vantaggio che Ancelotti deve riuscire a governare perchè una rosa ampia permette tante soluzioni ma anche tanti bronci.



Mertens via? Credo sia un possibilità. Lui farà le sue valutazioni, non ha scelto ancora cosa fare. Se Mertens verrà accontentato nel contratto rimarrà volentieri. Dipende anche dal clima che si verrà a creare nello spogliatoio, se si percepisce la possibilità di crescere. Con l'addio di Sarri, se non ci fosse stato Ancelotti, ci sarebbe dovuto essere una diaspora, invece il tecnico emiliano ha fatto da catalizzatore con un progetto che sta rinascendo. La squadra l'anno scorso è andata bene anche se i tifosi magari si aspettavano di poter scavalcare la Juventus. Se Mertens avrà un ruolo centrale accetterà di rimanere, dipenderà tutto da quest'anno.



Milik e Zielinski rinnovano? Credo siamo vicini alla fumata bianca. La fiducia a MIlik credo sia stata confermata nei fatti. Il Napoli vuole rinnovare il contratto a Zielinski anche se al momento non c'è ancora un accordo.



Pronostici per questo turno? Vincono Napoli, Juventus e Inter".