Sky, Marchetti: "Mi aspetto due colpi del Napoli a gennaio"

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha aggiornato a Radio Marte la situazione relativa al mercato del Napoli con le prossime mosse del club azzurro: “Si continua a trattare per Danilo, ma il Napoli non dovrà cambiare troppo per evitare di alterare gli equilibri. La rosa è competitiva, servono aggiustamenti ma non modifiche importanti. Folorunsho, Zerbin e Marin sono in uscita, ma il Napoli cerca sostituti di valore, consapevoli che andranno a fare le riserve perché trovare dei calciatori che possano avere il valore dei titolari è difficilissimo.

Duran o Rashford mi sembrano nomi difficili per gennaio, il Napoli non toccherà nulla in attacco dove già calciatori del calibro di Neres e Raspadori non trovano spazio. Si penserà al centrocampo dove c’è la pista Fazzini, mentre sembra sfumare quella relativa a Pellegrini dopo il derby. Io mi aspetto due colpi a gennaio, uno in difesa ed uno a centrocampo, con l’arrivo di calciatori competitivi per fare comunque da riserva. Skriniar potrebbe essere un’ipotesi in prestito ma Danilo è un profilo giusto per Conte essendo versatile".