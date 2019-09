Sky, Marchetti: "Napoli sarebbe quarto per costo rosa con 325mln, i dati elogiano il progetto ADL"

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Da sempre, e tanti altri studi lo dimostrano, la Premier è considerata la più ricca. E senza dubbio anche questa analisi del CIES lo dimostra. La spesa media di un club di Premier League per costruire la propria squadra è di 345 milioni di euro. 167 (sempre in media) per Liga e Serie A. Meno della metà. E già questo è un dato significativo. Un'ulteriore analisi arriva anche dalla classifica italiana della costruzione delle rose, attuali. Naturalmente la Juventus è largamente prima (con 719 milioni di euro spesi) nonostante l'utilizzo anche dei parametri zero di altissimo profilo. La curiosità è che il Milan è secondo (409) e l'Inter terza (364). Più indietro il Napoli (4° con 325 milioni di euro spesi), poi la Roma con 254. E' importante sottolineare come l'Atalanta, terza alla fine dello scorso campionato, abbia speso soltanto 93 milioni di euro per la sua rosa: addirittura 13esima in questa particolare classifica. Il valore aggiunto è praticamente incalcolabile. Non è paragonabile, come exploit, al cammino del Napoli: ma anche da questi dati si capisce la bontà del progetto di De Laurentiis".