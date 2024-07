Podcast Sky, Marchetti: “Osimhen? Per me andrà via, ma l'imprevisto che rimanga è dietro l'angolo”

Certo che ora le tempistiche non le detta il Napoli, non può prendere ora Lukaku, perché l'imprevisto che rimanga Osimhen è dietro l'angolo

A TMW Radio, durante L'Editoriale, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti.

Roma, ultimatum per Soulé? Ma non dovrebbe farlo la Juve?

"E' giusto, la Juventus ha fatto un prezzo di 40 mln e non può e vuole scendere così tanto, vuole che almeno 30 siano base fissa, con bonus e altro si può andare oltre. E a questo numero la Roma non è ancora arrivata e fa sapere che non ci arriverà mai. Di sicuro il giocatore preferisce la Roma e spinge, ma c'è la legittimità della Juve nel dire che non è un'offerta congrua. La Roma ha questa disponibilità e ha valutato così il giocatore, se il proprietario dice che non è un buon affare, la cosa non si chiude. Difficile pensare che non arrivi altro di simile per Soulé, visto che oggi siamo al 23 luglio. La Juve poi lo venderebbe a malincuore Soulè, nel caso userebbe altro per fare cassa e muoversi di nuovo sul mercato. Per dare magari l'assalto a Koopmeiners. Non so quali possano essere le strategie. Ci sono di sicuro diversi giocatori in uscita però".

Juve, Chiesa alle visite mediche. Che ne sarà di lui?

"Non lo so. Ad oggi la soluzione dell'addio è la più probabile. La Roma lo ha cercato ma ha visto anche altre opzioni, ci sono anche altre squadre che lo possono ammaliare. Bisogna capire se quello che ha Chiesa in testa è quello che può offrire adesso il mercato o meno. Il giocatore è forte, ha avuto problemi ma ha solo un anno con la Juve, non puoi metterlo in tribuna perché non firma il rinnovo. Se non dovesse giocare Chiesa è perché Motta non lo ritiene all'altezza del suo gioco. Ma non vedo tanti più forti di Chiesa in giro. Una volta che ce l'hai, non farlo giocare sarebbe delittuoso".

Napoli, Di Lorenzo rimane e Giuffredi ha parlato ancora per spiegare quanto accaduto:

"Penso che ci siano stati errori di gestione da parte del club rispetto alla figura del capitano. Lo screzio poteva essere risolto con un cambio di atteggiamento nei suoi confronti e con un riconoscimento di questa fiducia. Si può rimediare agli errori. Tutto si può dire tranne che Di Lorenzo sia un personaggio ambiguo. Non ha fatto mai una dichiarazione fuori posto, si comincia a innervosire così all'improvviso? Un motivo ci sarà, ma per fortuna tutto si è chiuso in maniera positiva. Se Di Lorenzo non avesse avuto tutti i diritti di essere arrabbiato, non sarebbe il capitano del Napoli e sarebbe fuori dal progetto. Se ha capito certi atteggiamenti ADL, un motivo ci sarà. E' tutto molto più chiaro di quello che si vede, e i tifosi devono capirlo".

Osimhen rimane un problema?

"Per me andrà via, non so se alla cifra che ha concordato il Napoli, sarà necessario qualche sconto. Impossibile per il Napoli pagare quello stipendio, perché la promessa era quella di andare via. Certo che ora le tempistiche non le detta il Napoli, non può prendere ora Lukaku, perché l'imprevisto che rimanga Osimhen è dietro l'angolo. Se rimanesse, non sarebbe un problema tecnico".