Sky, Marchetti: "Pèpè? Napoli era avanti, poi Arsenal ha rilanciato. Icardi sta rifiutando tutte le offerte"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare degli affari di casa Napoli: “Pèpè? Se gli agenti vanno fino a Dimaro, evidentemente in quel momento il Napoli era avanti all’Arsenal. Poi i Gunners evidentemente hanno rilanciato ed in questo momento mi pare nettamente avanti. I nomi sul mercato restano quelli di James, Icardi e Lozano a meno che il Napoli non è stato così bravo a tenere un nome nascosto.

Icardi in questo momento ha detto di no a qualsiasi pista, Juve compresa. È una situazione che sarà definitiva solo più avanti, una volta sgombrata la presenza della Juventus in questa trattativa allora Napoli e Roma avrebbero più possibilità”.