Sky, Marchetti sulle parole di EDL: "Testimoniano ancora nervosismo ed una presa di posizione legittima"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Se il clima di distensione sembrava essere iniziato con qualche messaggio social di qualche giocatore, col tempo che passa che fa ammorbidire la situazione, con Ancelotti che ha difeso il Napoli a spada tratta, le parole di Edo De Laurentiis testimoniano anche un nervosismo ed una presa di posizione legittima. Fabian? Non credo ci siano passi in avanti per il rinnovo, è in atto una trattativa per lo spagnolo che è cresciuto in questi mesi col Napoli, il Barcellona se lo vuole prendere ma deve parlare con De Laurentiis. Che ci siano interessi di squadre importanti per Fabian credo sia assolutamente normale, fa parte del calcio".