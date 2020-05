Sky, Marchetti sulle svalutazioni: "Il Napoli rischia di perdere più milioni della Juve per valore cartellini"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Luca Marchetti scrive: "Che il mercato potesse subire una svalutazione non c’erano dubbi. Ora questi dubbi ha voluto in qualche modo quantificarli KPMG cercando di studiare l’impatto del corona virus sui prezzi dei cartellini dei giocatori. E quello che ne viene fuori è un problema di primaria importanza, visto che in caso di stop di campionati in Europa si perderebbero circa 10 miliardi di euro di valori. In Italia la classifica delle perdite non cambierebbe molto con le percentuali (salvo appunto la Fiorentina e l’Inter che si attesterebbero come le meno attaccate dal virus) ma la sorpresa sarebbe a livello assoluto: il Napoli (117) perderebbe addirittura più milioni di euro della Juventus (118), sempre come valore di cartellini".