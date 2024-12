Sky, Marchetti: "Tra tutti i nomi fatti, c'è un difensore che può arrivare subito"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, parla degli azzurri e delle ricerche per l'arrivo del nuovo centrale. "Il Napoli cerca un difensore e il problema non è capire se arriverà ma quando... Difficile capire se già sarà acquistato il 2 gennaio, riuscendo a essere arruolabile già per la gara con la Fiorentina.

Almeno, nella sfortuna di aver subito l’infortunio di Buongiorno, la sessione di mercato è a un passo e sarà preso un elemento. Il rinforzo più facile è Luiz Felipe, che è svincolato e già domani potrebbe essere a disposizione di Conte. Kiwior è complicato, il Napoli non mette sul piatto 30 milioni a gennaio. Lo scambio Raspadori-Danilo non è decollato, anche perché ci sono parametri diversi: età, ingaggio, durata dei contratti, valutazione del cartellino. Questo non vuol dire che al Napoli non piaccia ancora Danilo, ma non è facile definire questa operazione”.