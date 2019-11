Sky, Marianella: "Il ciclo del Napoli è al termine. Con il Milan sfida decisiva"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e commentatore Massimo Marianella per parlare delle prossime gare del Napoli contro Milan e Liverpool: "Credo che il ciclo di questa squadra sia al termine. Contro il Milan può essere un match decisivo. Se vuoi dare una sterzata in campionato devi farlo nella gara di San Siro.



Liverpool? C'è tanto fascino in Liverpool-Napoli, la squadra inglese trova problemi solo contro gli azzurri: i Reds hanno perso tre delle ultime quattro gare contro il Napoli, quindi mi aspetto un grande match da parte degli uomini di Ancelotti".