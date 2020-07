Sky, Marianella promuove lo scambio Milik-Moura: "Porterebbe benefici a tutti!"

Il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Lucas Moura, calciatore del Tottenham che può finire al Napoli in vista di uno scambio con Milik: "Lucas Moura starebbe benissimo in Serie A. Ha già avuto tappe europee e conosce benissimo cosa significa giocare in Europa. Milik lo vedo benissimo in Premier League. E' un giocatore che mi piace tantissimo. E' uno scambio in cui i due club avrebbero entrambi benefici".