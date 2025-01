Sky, Modugno: “Adeyemi più completo di Garnacho, ma potrebbe non arrivare nessuno"

“Garnacho per ora costa troppo, al Napoli piace anche Adeyemi che, per me, sarebbe la scelta migliore, anche più di Garnacho: senza alcun dubbio. L'argentino – ha detto il giornalista di Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - è un talento che sta completando un percorso di crescita, mentre Adeyemi l'ha già completato: è un calciatore fatto e finito, con un'esperienza diversa, più completo. Garnacho ha prospettive che il tempo definirà meglio, ma il tedesco è più giocatore.

Oggi prendi Adeyemi e sai chi prendi; se prendi Garnacho, invece, speri che possa diventare ciò che hai in mente. Il Napoli potrebbe anche rimanere così come sta e non prendere nessuno: può essere una scelta, il cui costo verrà quantificato dal tempo. Il Napoli vuole fare l'investimento, ma solo al prezzo giusto. 'Ccà nisciun' è fesso”.