Sky, Modugno: "ADL-Ancelotti, c'è unità di intenti! Difficile che abbiano litigato..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è voglia da entrambe le parti di migliorare l'organico, c'è unità di intenti tra Ancelotti e De Laurentiis. Il Napoli s'è mosso in anticipo su diversi obiettivi, come Castagne e Ilicic. Secondo me nei prossimi giorni questa convergenza di posizioni andrà ad affinarsi. Ci saranno altre riunioni e le riunioni servono a questo. Se c'è stato un alterco ADL-Ancelotti? Io conosco la grande stima reciproca che c'è tra i due. In una riunione di mercato non si può condividere ogni idea, ma non credo che abbiano litigato, sicuramente si rivedranno, faccio fatica ad immaginarli quasi alle mani".