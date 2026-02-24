Sky, Modugno: "ADL ha parlato coi vertici in privato, non lo farà in pubblico. Paradosso Var"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero: “La squadra arbitri di questa stagione non mi sembra di gran livello. Questa è una generazione dove scarseggia il talento e l’autorevolezza, e di personalità. E’ mediocre. Se fai un parallelo tra gli arbitri di adesso e quelli di qualche tempo fa c’è inadeguatezza oggettiva. De Laurentiis ha parlato con i vertici in maniera privata ma non lo farà a livello pubblico”.

Sul Var: “Il paradosso qual è, il sistema utilizzato in serie C sembra essere la miglior versione in assoluto, senza che ci siano altre polemiche. Bisogna dirla tutta, va bene la tecnologia per la goal line technology e per il fuorigioco, va bene per questioni clamorose e quelle cose che davvero determinano le partite. In passato ci sono stati scarabocchi e malfatte gravi, la Var ci ha illuso che ci possano assicurare la giustizia, a quella dobbiamo pretendere. Prima c’è stato un tempo in cui il calcio era una porcata, non possiamo dimenticare quello che è successo in passato e quello che abbiamo subito, bisogna beneficiare della tecnologia. Il calcio ha preso una brutta deriva”.

Su ADL: “Per lui gli arbitri devono passare sotto la gestione della lega calcio e vorrebbe che gli arbitri intervenissero con il Var solo su episodi ben chiari".

Sul modulo: “L’idea del Napoli a inizio stagione era un 4-1-4-1 ma c’era un’altra squadra con Anguissa, McTominay e De Bruyne, è totalmente diversa”.