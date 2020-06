Sky, Modugno: "ADL non ha parlato di rinnovi, ma di stipendi e Coppa Italia. Con Giuntoli..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo Callejon? Non mi risulta che ieri si siano affrontate questioni relative ai rinnovi. Né per Callejon né per gli altri. Da ciò che so io si è soffermato tanto sulla questione stipendi. Ha parlato della Coppa Italia, ha avuto un colloqui con Cristiano Giuntoli, parlando di strategie e pianificazioni. Ma di rinnovi nello specifico non ha parlato".