Sky, Modugno: "Ancelotti ha provato anche l'opzione di attaccare col tridente"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Francesco Modugno: "In non possesso il Napoli continuerà come sta facendo col 4-4-2, ma in fase di possesso tra le proposte di gioco mi risulta Ancelotti abbia provato anche qualche altra cosa come un attacco a tre. E' una possibilità, un'opzione. Il Napoli l'anno scorso a Torino fece particolarmente bene con tutti i piccoletti in campo, c'erano tutti e pure Verdi, ma chiaramente il Torino si posizionerà in modo tale da limitarli".