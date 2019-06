Sky, Modugno: "Ancelotti vuole un Napoli aggressivo, Manolas è perfetto"

Il calciatore preferito di Ancelotti per la sua nuova difesa è Kostas Manolas, un centrale dall'indiscusso valore per il quale il Napoli s'è già mosso. Lo riferisce Francesco Modugno, giornalista Sky, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ci sta provando seriamente per Manolas. C'è una clausola che, se versata, porterà l'operazione a costare di più tra ingaggi e commissioni importanti. E' un affare grosso. Mi risulta che lo voglia Ancelotti, ma anche lo stesso De Laurentiis sia molto intrigato. Nella testa di Ancelotti c'è un Napoli molto aggressivo, molto alto, e avere una coppia come Koulibaly e Manolas sarebbe importante perché possono prendere dei rischi. Filosoficamente sarebbe una scelta perfetta".