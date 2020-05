Sky, Modugno: "Atteggiamento coerente del CTS. Sulla riunione FIGC-Governo..."

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky Francesco Modugno in merito all' importante riunione di domani tra FIGC e Governo: "Il Napoli si allena aspettando la giornata di domani per sapere una possibile data sulla ripresa del campionato. C'è un atteggiamento coerente da parte della comunità scientifica. E' ovvio che i medici fanno il loro mestiere, mi aspetto che la politica governativa e quella del calcio trovino la soluzione migliore. Spero che ogni misura sia indicizzata alla curva dei contagi. Se non chiudono le fabbriche, non capisco perchè deve chiudere il calcio".