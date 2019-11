Sky, Modugno: "Bella l'onestà intellettuale di Ancelotti che dice di non essere d'accordo sul ritiro"

Francesco Modugno, giornalista Sky, da Castel Volturno è intervenuto dopo la conferenza di Ancelotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' evidente che su questa decisione non c'è convergenza di vedute. Ancelotti si mette a disposizione di una volontà societaria, in questo caso presidenziale. L'ha detto con grande onestà intellettuale e non siamo molto abituati in un calcio molto abbottonato, ovattato. Siamo dinanzi a due personalità di grandissimo spessore, due menti di livello, ma è chiaro che decide il presidente".