Sky, Modugno: "Cattivo umore per gli azzurri dopo le multe"

Il giornalista Sky, Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Gol per parlare delle ultime vicende in casa Napoli: "Un risultato positivo contro il Liverpool sarebbe importante per ritrovare serenità ma contro c'è una delle squadre più forti in assoluto. Nel calcio ci sono momenti in cui si possono sovvertire le gerarchie, speriamo sia la serata giusta per fare una grande prestazione.

Incontro Venerdi? Serve parlarsi da uomini, il Napoli è la base primaria per tutti. Stasera gli azzurri si apprestano a giocare con l'umore di certo non buono per via delle prime raccomandate arrivate".