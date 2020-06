Sky, Modugno: "Come i napoletani, Insigne ha vissuto l'addio di Sarri come un tradimento"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satelittare, da Castel Volturno, si è soffermato sul big match Napoli-Juventus e sul significato per Maurizio Sarri: "Il Napoli di Sarri fu magia, sentimento, qualcosa di più, di inspiegabile. Insigne parlò di tradimento quando Sarri passò alla Juventus, perché per i napoletani è stato vissuto proprio così, è stato un addio molto sofferto. E uno come Lorenzo, che quella maglia la sente sua ed è il capitano della squadra, non poteva essere diverso. Insigne ha segnato anche due anni fa alla Juve, insieme a lui anche Higuain. Inoltre decise anche l'ultima finale di Coppa Italia. Insomma, può essere la sua notte"