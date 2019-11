Sky, Modugno: "Con il Milan sempre più probabile il 4-4-2. Luperto favorito su Hysaj"

Il giornalista Sky, Francesco Modugno ha rilasciato le seguenti parole nella trasmissione Ultim'ora su Kiss Kiss Napoli in merito alla formazione che metterà in campo contro il Milan, Carlo Ancelotti: "Ancelotti ha le idee chiarissime, credo che si andrà verso un 4-4-2, poi vedremo in campo come si disporrà il Napoli. Ci saranno 4 centrocampisti puri in mezzo al campo, a sinistra più Luperto che Hysaj con Lozano in avanti. I calciatori azzurri sono giocatori con un livello di competenze tattiche tali che se mezz'ora prima del match Ancelotti volesse cambiare l'assetto potrebbe farlo liberamente".