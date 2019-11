Sky, Modugno e il possibile 4-3-3: "Non sono sicuro del passaggio già con il Milan"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che contro il Milan ci sarà Manolas al centro della difesa con Koulibaly, visto che ha praticamente smaltito il problema al costato. Centrocampo? Non vorrei sbilanciarmi, anche perché non sono sicuro che ci sarà il passaggio al 4-3-3. Ancelotti ci ha pensato, ha fatto le sue valutazioni, ma non è detto che ci sarà il cambio di modulo contro il Milan".