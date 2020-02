Sky, Modugno: "Europa League obiettivo razionale, importante la profondità della rosa"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alle vicende di casa Napoli: "La profondità della rosa è molto importante in una grande squadra: se non hai scelta ampia rimani impiccato. La Coppa Italia è un obiettivo, la Champions è qualcosa di bello che non può essere un tuo traguardo, ma perchè non giocarsela".

MESSI - "Le grandi notti il Napoli le ha vissute, l'arrivo di Messi al San Paolo è qualcosa di unico, mancava solo lui per completare la collezione".

CAMPIONATO - "Il Napoli ha il dovere di giocarsela in campionato fino alla fine. I punti dall'Atalanta sono tanti, ma gli orobici possono distrarsi con la Champions. L'Europa League è l'obiettivo razionale. Bisogna affrontare le gare partita dopo partita, Brescia deve essere un appuntamento da non fallire"