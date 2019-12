Sky, Modugno fiducioso: "Non sarà un problema trovare accordo con Lobotka"

Francesco Modugno, giornalista Sky ha commentato a Kiss Kiss Napoli le ultime vicende sul mercato del Napoli: "Il Napoli tornerà ad allenarsi il 30 dicembre. Lobotka prima arriva, meglio è. In questo ruolo si sono adattati tanti giocatori senza mai far bene"

LOBOTKA - "Per fattibilità dell'operazione è il profilo più seguito. Non sarà un problema trovare l'accordo con il giocatore, il Celta Vigo è nei bassi fondi della classifica e può fare un affare importante cedendo lo slovacco"

CLAUSOLA - "In Spagna è abitudine mettere clausole. 50 mln per Lobotka non ci stanno, ecco perchè gli spagnoli sono scesi a 25. I margini per la trattativa ci sono".