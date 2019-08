Sky, Modugno: "Forte pressione per Lozano, per James Napoli vuole solo il prestito"

Sempre forti ed insistenti le voci di mercato che, da mesi ormai, avvicinano al Napoli due profili importanti come quelli di James Rodriguez e Lozano. Francesco Modugno, volto di Sky Sport, ha fornito alcuni chiarimenti in merito nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Questo quanto dichiarato: "La verità è che il Napoli sta esercitando una forte pressione per Lozano, ci sono cose che vanno sistemate ma siamo agli sgoccioli. Vedremo se questa potrà essere la giornata giusta per eventuali sviluppi.

James? Ancora lontani dalla chiusura, se lo si vuole alle proprie condizioni bisogna pazientare. Il Real proverà fino alla fine a venderlo a titolo definitivo, il Napoli non tratta altra soluzione se non il prestito".