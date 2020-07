Sky, Modugno: "Gattuso non è contento, ma il Napoli ha un attenuante"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commentato il pareggio di ieri tra Bologna e Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso non è contento dell'atteggiamento della squadra, che però un attenuante ce l'ha. In questo momento non ci sono obiettivi in campionato, mentre c'è un obiettivo europeo che arriverà tra poco. Quindi ci sta che il Napoli abbia dei cali di tensione, che chiaramente un allenatore non può tollerare, pur mettendoli in conto. Aveva cambiato tanti uomini, ma il turnover non può essere una giustificazione".