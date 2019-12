Sky, Modugno: "Gattuso punterà su Insigne, è l'esterno che piace a lui..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è espresso sull'attacco del Napoli direttamente da Castel Volturno ai microfoni dell'emittente satellitare: "A Gattuso piacciono gli esterni tecnici, di fantasia, che vengono in mezzo al campo. Per questo punterà molto su Insigne, che sarà titolare sulla fascia sinistra con il Parma. All'orizzonte però c'è un ballottaggio con Mertens, perché Gattuso lo vede lì come Benitez e il primo Sarri".