Sky, Modugno: "Grande entusiasmo per Mario Rui, lo scorso anno critiche eccessive per l'esterno"

L'argomento del giorno è la leggerezza e la tranquillità mostrate da Lorenzo Insigne a Dimaro. Di questo ha parlato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulla frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' bello vedere un Insigne rilassato e sorridente, e ne ha bisogno lui, il Napoli e i tifosi per quella che sarà la stagione che verrà; questa sua positività è un segnale da cogliere. Lo stereotipo dello scugnizzo non rende più, Lorenzo è un uomo è marito, è padre, è un professionista che sta concludendo il suo periodo di maturazione, è comunque che si è ritrovato unico napoletano dello spogliatoio, capitano del Napoli, è stato un anno difficile per il ragazzo e questa leggerezza non potrà che essere un punto a suo favore ora come ora. La leadership la riconosce il gruppo, non si attribuisce da soli, e da capitano eletto Lorenzo sa come toccare il cuore dei compagni.

Altra rivelazione in quel di Dimaro è l'entusiasmo rinato nella tifoseria nei confronti di Mario Rui, artefice di bellissime punizioni nel corso degli allenamenti che hanno fatto tremare gli spalti, purtroppo reduce da una stagione non brillante che lo aveva visto vittima del tribunale delle critiche a mio parere eccessive".