Sky, Modugno: “Il Napoli è questo, l’avvio di stagione così positivo è stato illusorio”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Parole di Conte nel post-partita? La strada è questa, io però direi anche che questa è la dimensione propria del Napoli. Al momento la dimensione attuale è quella più corrispondente a quello che è il momento, al percorso iniziato dagli azzurri e agli obiettivi di inizio anno. L’avvio di stagione così straordinariamente positivo e promettente è stato anche illusorio, molti hanno pensato che ci si potesse permettere molto di più: comandare il campionato con una grandezza e una continuità che non può essere propria di questa squadra.

Ci sono sicuramente dei valori e l’organico è vario e forte, ma non può consentire a Conte di scappare in alto e rendersi irraggiungibile. Ci sono 5-6 squadre destinate a restare nelle prime posizioni e l’obiettivo deve essere quello di trovarsi in quelle zone in primavera, per poi provare a piazzare un allungo.

Napoli sopravvalutato? Che l’abbia fatto il tifoso ci sta, perché ragiona di pancia ed è legittimato a sognare e crearsi aspettative. Che l’abbiano fatto le avversarie ci sta ancora di più, perché può essere un modo per aumentare le pressioni e togliersi da dosso delle attenzioni. Che l’abbiano fatto persone che commentano il Napoli lo comprendo meno, perché personalmente alla rosa azzurra io riconosco grandi qualità ma anche dei limiti oggettivi: ci sono gli undici titolari, più altri 3-4 calciatori, il resto della squadra ha dei valori diversi rispetto ai calciatori usualmente schierati. Il Napoli non si può dire che abbia due squadre”.