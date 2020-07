Sky, Modugno: "Il Napoli non vorrebbe fare scelte per la porta, ma se arriva offerta indecente..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Il Napoli ha il terzo portiere più forte del campionato, Karnezis, oltre al futuro dell'Italia, Meret, e un grandissimo numero uno come Ospina. Strategie? Saranno orientate dal mercato. Dovesse arrivare qualche proposta indecente per Meret, che al momento non fiuto nell'aria, non vorrei che il Napoli si trovasse costretto a pensarci. Ma quello del portiere è l'unico ruolo nel quale mai il Napoli vorrebbe ritrovarsi a fare delle scelte".