Sky, Modugno: "In difesa spazio a Luperto e Manolas. Da verificare le condizioni di Fabian"

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle vicende di casa Napoli nel corso di Sky Sport 24: "La partita con l'Inter è importante perchè apre un ciclo che può essere un potenziale bivio per il Napoli. 4 partite di grandissimo livello per gli azzurri"

DUE ORE D'ALLENAMENTO - "Gli azzurri hanno svolto due ore piene d'allenamento e quando pensavano di poter andare a fare la doccia, Gattuso ha detto che si doveva andare in palestra per un altro quarto d'ora".

DUBBI IN DIFESA - "Il 4-3-3 resta il modulo di riferimento. C'è qualche dubbio in difesa, non ci sono Maksimovic e Koulibaly e allora spazio a Luperto e Manolas con l'opzione Di Lorenzo proprio come centrale con Hysaj a destra"

GAETANO PROVATO CENTRALE - "Si aspettano di capire le condizioni di Fabian Ruiz. Oggi provato Gaetano come veritce basso"