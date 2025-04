Sky, Modugno: "Intesa con Meret, ma non escludo l’arrivo di un altro numero 1. Ecco chi piace"

vedi letture

Il giornalista Sky Francesco Modugno – ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero – ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Milan e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri: "Soprattutto nei secondi tempi, quando la partita la devi anche un po’ gestire, serve la qualità: ecco perché la riflessione sull’assenza di McTominay. Se ipotizzi un calcio con due intermedi di fisico ed inserimento, è chiaro che fai fatica in certi momenti a gestire il risultato. Il primo tempo del Napoli, che è piaciuto a tutti, può essere determinato anche da un centrocampo con maggiore qualità? Io in mezzo al campo preferisco giocatori coi piedi buoni.

L’obiettivo del Napoli era ritrovare una dignità calcistica: la squadra è stata costruita per tornare in Europa, in Champions; non riconoscerlo sarebbe un torto a Conte. Il Napoli non gioca a 3 in difesa da 2 mesi: gioca con un modulo asimmetrico. Giusto sottolineare il contributo di Neres per il contributo che dà alla squadra, però resto dell’idea che l’ultimo Raspadori tenuto fuori è un sacrificio: lui e Lukaku sono fatti per stare insieme.

Abbiamo due certezze sul futuro di Conte: un contratto di altri due anni e, d’altro canto, un incontro a fine stagione tra le due parti. Spalletti e Conte non erano allenatori storicamente da Napoli, ma la società li ha presi in un momento in cui la concorrenza sul mercato non era agguerrita.

Per il rinnovo di Meret c’è un’intesa per un biennale, ma non escludo l’arrivo di un altro numero 1: Milinkovic-Savic è un portiere che piace. Va riconosciuta ad Alex la grande capacità di parare i rigori.

Il Bologna assegnerà un pezzo di Scudetto: per il Napoli non sarà facile, ma poi ci giocherà anche l’Inter quando il Napoli sfiderà il Monza. In quella settimana lì qualcosa si può muovere”.