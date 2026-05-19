Pastore: “Occhio a Conte-Juve! Sostituto? Nomi nuovi e in ascesa come Farioli o Italiano”

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Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli

Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli, soffermandosi sulle possibili ripercussioni sul mercato degli allenatori. Secondo Pastore, il nome del tecnico salentino sarà inevitabilmente accostato alla Juventus non appena la separazione con il club azzurro diventerà ufficiale: “Appena si libererà Conte sarà automatico parlarne in chiave Juventus. Non dico succederà, ma il pensiero non può non venire a milioni di tifosi”.

Le alternative per il dopo-Conte

Nel suo intervento, Pastore ha ricordato anche il precedente del 2011, quando la Juventus, fuori dalla Champions League, scelse proprio Conte per ripartire: “L’ultima volta che non andarono in Champions per punti fatti, nel 2011, i tifosi bianconeri invocarono Conte”. Sul possibile successore del tecnico al Napoli, invece, il giornalista ha indicato una strada diversa: “L’erede? Io andrei su nomi nuovi, in ascesa. Farioli, Italiano direi che sa fare le coppe. ADL è scottato dall’ultima Champions”.