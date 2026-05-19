Allegri-Napoli? Cassano avvisa ADL: “Se lo prende, farà la stessa fine di Garcia"

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Con il suo stile diretto e provocatorio, Cassano ha espresso forti dubbi sull’eventuale scelta del tecnico del Milan.

Nel corso di Viva el Futbol, l’ex calciatore e opinionista Antonio Cassano ha commentato l’ormai imminente addio di Antonio Conte dalla panchina del Napoli, soffermandosi anche sulle indiscrezioni che accostano Massimiliano Allegri al club azzurro come possibile successore. Con il suo stile diretto e provocatorio, Cassano ha espresso forti dubbi sull’eventuale scelta del tecnico del Milan.

L’affondo di Cassano su Allegri

Nel suo intervento, l’ex attaccante ha fatto riferimento anche alla precedente esperienza di Rudi Garcia al Napoli: “Ripartire con uno come Rudi Garcia… lì è stato un fallimento totale. Consiglierei a De Laurentiis di andare a prendere Allegri, voglio vedere che cosa viene fuori e che inferno passa”. Cassano ha poi rincarato la dose con una battuta sul possibile futuro dell’allenatore livornese: “In bocca al lupo a chi lo prenderà. De Laurentiis, fai questo miracolo, vai a prendere Allegri e fai come con Rudi Garcia, e poi ne riparliamo verso ottobre-novembre, che sarà già a Livorno”.